Seit dem 9.3. kommt kein Strom mehr in Tschernobyl an (imago images/ITAR-TASS)

In einer Erklärung warnten sie vor einer dauerhaften Gefahr weit über die Grenzen des Landes hinaus. Die Ressortchefs von Deutschland, Kanada, Frankreich, Italien, Japan, Großbritannien, der USA sowie die EU-Energiekommissarin riefen Russland auf, jeglichen Gebrauch von Gewalt gegen oder in der Nähe von ukrainischen Nuklearanlagen einzustellen. Zudem müssten die Anlagen unter der Kontrolle der Regierung in Kiew bleiben. Man teile die Besorgnis der Internationalen Atomenergiebehörde über die Besetzung des Meilers Saporischschja durch russische Truppen und sei besorgt über die Trennung des Atomkraftwerks Tschernobyl von der Stromversorgung. Der Moskauer Agentur Interfax zufolge wurde einem ukrainischen Reparatur-Team mittlerweile der Zugang zu Stromleitungen in der Umgebung des Reaktors gewährt.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 10.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.