In Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz gibt es Befürchtungen, dass sich in den von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Gebieten das Coronavirus verstärkt verbreiten könnte. Begründet wird das mit den Hilfsaktionen und der Unterbringung vieler Menschen in Notunterkünften. Inzwischen ist ein Impfbus fürs Ahrtal gestartet.

Ohne Anmeldung für einen Termin können sich Bewohner der Region dort impfen lassen, wie das Landesgesundheitsministerium in Mainz mitteilte. In dem Bus gibt es auch die Möglichkeit zu Corona-Schnelltests. Der Bus des Impfzentrums Koblenz startet in Bad Neuenahr-Ahrweiler mit den dezentralen Impfungen. Dabei kommen die Impfstoffe von Biontech sowie von Johnson und Johnson zum Einsatz.



Impfen und Testen seien die beiden wichtigsten Vorkehrungen gegen eine Zunahme von Infektionen, sagte ein Sprecher des Ministeriums. Angesichts einer schwer beschädigten Infrastruktur sei die Gefahr da. Der Corona-Kommunikationsstab der Staatskanzlei in Rheinland-Pfalz teilte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" mit, derzeit kämen viele Menschen auf engstem Raum zusammen, um die Krise gemeinsam zu bewältigen. Man müsse jetzt aufpassen, dass dies nicht zu einem Superspreader-Event werde.



Auch in Nordrhein-Westfalen sieht das Gesundheitsministerium dem Bericht zufolge ein steigendes Infektionsrisiko in den Hochwasserregionen. Zusätzlich bereiteten den örtlichen Behörden die zusammengebrochene medizinische Infrastruktur Sorgen, etwa wegen zerstörter Hausarztpraxen.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:



+ Lage: Infektionszahlen in Deutschland (Stand 20.07.)



+ Auslands-Urlaub: Liste der Risikogebiete (Stand 16.07.)



+ Digitaler Impfpass: Erleichterungen im Überblick (Stand 03.07.)



+ Mutation: Wie gefährlich ist die Delta-Variante? (Stand: 05.07.)



+ Bildung: Wie geht es im Herbst weiter für die Schulen? (Stand 17.07.)



Die Dlf-Nachrichten finden Sie auch bei Twitter unter: @DLFNachrichten.

Diese Nachricht wurde am 20.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.