Das Coronavirus führt in Deutschland zu einer stärkeren Nachfrage von lang haltbaren Lebensmitteln. Desinfektionsmittel und Mundmasken sind schon knapp. Doch sind Hamsterkäufe überhaupt sinnvoll? Fachleute haben Zweifel.

In vielen Supermärkten findet man derzeit leergeräumte Regale. Vor allem lang anhaltende Lebensmittel wie Nudeln oder Reis sind stärker gefragt als sonst. Es gebe jedoch keine Engpässe in der Warenversorgung, sagte Rewe-Pressesprecherin Kristina Schütz dem Deutschlandfunk. Die Frequenz der Belieferung der Märkte sei jedoch erhöht worden. Auch Lidl verzeichnet nach eigenen Angaben deutlich erhöhte Abverkäufe. Neben Lebensmitteln seien auch Hygieneartikel wie Toilettenpapier und Desinfektionsmittel stark nachgefragt, teilte die Lidl-Pressestelle mit. Kaufland hatte bereits eingeräumt, dass es bei stark nachgefragten Produkten kurzfristig zu Engpässen kommen könne.



Der Ökonom Marcel Fratzscher sieht in solchem "Herdenverhalten" eine Gefahr - ähnlich wie bei der unlängst an den Börsen ausgebrochenen Panik. Das sei zum Teil sehr irrational, sagte Fratzscher der "Passauer Neuen Presse". Auch Bundesgesundheitsminister Spahn sieht keinen Grund, massenhaft Lebensmittel einzukaufen. Es bestehe kein Anlass, davon auszugehen, dass Lebensmittel knapp würden, sagte der CDU-Politiker im SWR-Radio. An bestimmten Stellen werde der Alltag aber eingeschränkt werden müssen.

Desinfektionsmittel sind gefragt

Christian Splett vom Apothekerverband bestätigte dem Deutschlandfunk, dass Desinfektionsmittel und Mundmasken derzeit knapp sind. Es gebe aber auch keine ausreichenden Belege dafür, dass das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes das Risiko einer Ansteckung einer gesunden Person verringert. Im Gegenteil: Dies könne sogar ein falsches Sicherheitsgefühl erzeugen. Im Zweifel würden zentrale Hygienemaßnahmen vernachlässigt. Dr. Jürgen Gebel vom Institut für Hygiene und Öffentliche Gesundheit erklärte im Deutschlandfunk, dass in der Regel das gründliche Händewaschen zum Schutz vor Viren reiche.



Auch Hausärzte klagen zunehmend über Versorgungslücken in der Infrastruktur. Viele Praxen seien für das Testen auf das Coronavirus nicht ausgelegt, sagte Allgemeinmedizinerin Sabine Kramer dem "Spiegel". Die Schutzmaßnahmen dafür seien zu aufwendig und es fehle an Material. Sie fordert zentrale, gut ausgestattete Sondereinrichtungen, in die nur Patienten unter strengen Vorsichtsmaßnahmen getestet werden können.

Razzien wegen Coronavirus-Geschäftemacherei

Die Angst vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus nutzten in Italien Kriminelle zu ihrem Vorteil: Auf Märkten und im Internet versuchten manche, Desinfektionssprays zu Wucherpreisen und Mundschutz ohne jedes Qualitätssiegel zu verkaufen. Die Polizei ging in der vergangenen Woche gegen kriminelle Geschäftemacher vor und beschlagnahmten Hunderte von Schutzmasken.



Desinfektionsmittel dürfen derzeit bei "Ebay Kleinanzeigen" nicht verkauft werden. Pressesprecher Pierre Du Bois teilte via Twitter mit, dass entsprechende Angebote entfernt würden. Geschäfte mit der Angst würden nicht unterstützt.