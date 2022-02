UNO-Hochkommissarin für Menschenrechte, Michelle Bachelet (AFP / FABRICE COFFRINI)

Jegliche militärische Eskalation bringe ein hohes Risiko von Menschenrechtsverletzungen mit sich, sagte Bachelet in Genf. Es müsse alles getan werden, um zivile Opfer, Vertreibungen und die Zerstörung ziviler Infrastruktur zu vermeiden. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch befürchtet Parallelen zum russischen Militäreinsatz in der syrischen Provinz Idlib. Dort seien Schulen, Märkte und Krankenhäuser angegriffen worden, ohne, dass sich militärische Ziele in der Nähe befunden hätten. Man hoffe sehr, dass sich diese Kriegsstrategie in der Ukraine nicht wiederhole.

Angesichts eines möglichen Anstiegs von Flüchtlingen aus der Ukraine sicherte Rumänien zu, mehr als eine halbe Million Menschen aufnehmen zu können. Der EU-Mitgliedstaat hat eine 650 Kilometer lange Grenze mit der Ukraine. Der ungarische Verteidigungsminister Benko kündigte die Verlegung von Soldaten an die Grenze seines Landes zur Ukraine an. Die Soldaten würden mit humanitären Aufgaben betraut und sollten sicherstellen, dass keine bewaffneten Gruppen eindringen könnten.

Weiterführende Artikel

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen fortlaufend aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen.

Diese Nachricht wurde am 22.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.