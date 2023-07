Der Nationalfeiertag in Paris wird traditionell mit einer Militärparade begangen. (Christophe Ena/AP/dpa)

Auf den Champs-Élysées in Paris nimmt Präsident Macron die traditionelle Militärparade ab. Ehrengast ist in diesem Jahr der indische Premierminister Modi. Zur Eindämmung möglicher Ausschreitungen sind landesweit 130.000 Polizisten im Einsatz. Grund sind die jüngsten Unruhen nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf einen Jugendlichen. Hinzu kommen Spezialeinheiten sowie Hubschrauber, Drohnen und gepanzerte Fahrzeuge. In allen Ballungsräumen wird der Bus- und Straßenbahnverkehr am späten Abend eingestellt. S-Bahnen und die Métro in Paris bleiben in Betrieb.

Der Nationalfeiertag erinnert an den Sturm auf das Bastille-Gefängnis in Paris während der französischen Revolution am 14. Juli 1789.

Diese Nachricht wurde am 14.07.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.