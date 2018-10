Die Stiftung des US-Milliardärs George Soros hat ihre Arbeit in Berlin aufgenommen.

80 Mitarbeiter und ihre Familien seien von der ungarischen Hauptstadt Budapest mit nach Deutschland umgezogen, sagte der Direktor des neuen Hauptstadtbüros, Buldioski, der Deutschen Presseagentur. Etwa 150 Personen würden künftig in Berlin arbeiten. Soros unterstützt mit seinen "Open Society Foundations" Bürgerrechtsprojekte in aller Welt. In Ungarn war er scharfer Kritik der Regierung von Ministerpräsident Orban ausgesetzt. Sie machte ihn dafür verantwortlich, dass im Jahr 2015 so viele muslimische Flüchtlinge nach Europa gekommen seien. Soros ist ein in Ungarn geborener Holocaust-Überlebender.