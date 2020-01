Die Hilfsorganisation SOS-Kinderdörfer hat auf die prekäre Situation vieler Kinder in Bangladesch hingewiesen.

In der Hauptstadt Dhaka arbeite fast jedes sechste Kind aus den Armenvierteln in Vollzeit. Sie könnten darum nicht zur Schule gehen und hätten keine Chance auf Bildung.



SOS-Kinderdörfer beklagte, dass in Bangladesch insgesamt mehr als drei Millionen Mädchen und Jungen zwischen fünf und 17 Jahren Kinderarbeit leisteten. Bei einem Drittel von ihnen herrschten gesundheitsgefährdende Bedingungen.



Die Organisation äußerte sich anlässlich des Internationalen Tags der Bildung am Freitag.