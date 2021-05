In 20 Ländern in Afrika und Asien sollen Kinder und Jugendliche in Einrichtungen von SOS-Kinderdorf Gewalt und sexuellem Mißbrauch ausgesetzt gewesen sein.

Außerdem wird wegen Misswirtschaft und Veruntreuung von Geldern ermittelt.

Die Hilfsorganisation machte die Kinderschutzverletzungen und die Korruption heute selbst öffentlich. Eine unabhängige Expertenkommission soll alle Vorfälle in den vergangenen 30 Jahren aufarbeiten. SOS-Kinderdorf-Geschäftsführerin Hauser sicherte eine "schonungslose" Aufklärung zu.



Die Hilfsorganisation, deren Dachverband SOS-Kinderdorf International ist, betreut mehr als 1,2 Millionen Kinder und Jugendliche in 137 Ländern.

