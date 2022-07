Löschflugzeuge im Einsatz (Thanassis Stavrakis/AP/dpa)

Ein großes Feuer brannte im Nordosten des Landes in der Nähe der Hafenstadt Alexandroupolis. Wie die Behörden mitteilte, wurden 18 Jungen und Mädchen aus einem SOS-Kinderdorf vorsorglich in Sicherheit gebracht. Auch nahe der Stadt Preveza an der Westküste und auf der Insel Kefalonia brannten Wälder. Für morgen hat die Feuerwehr für viele Teile Griechenlands die zweithöchste Waldbrand-Warnstufe ausgegeben.

Diese Nachricht wurde am 15.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.