Der "Sassoon Codex", die bisher älteste bekannte Bibel der Welt, ist um das Jahr 900 entstanden. (AFP / ED JONES)

Der Wert der Hebräischen Bibel, die um 900 nach Christus entstand, werde auf 30 bis 50 Millionen Dollar taxiert, teilte das Auktionshaus in New York mit. Es handelt sich dabei um den so genannten Sassoon-Codex, wie das mehr als tausend Jahre alte Buch nach seinem früheren Besitzer, dem 1942 verstorbenen jüdischen Büchersammler David Solomon Sassoon, heißt. Es ist nahezu vollständig erhalten und enthält auch Passagen in Altgriechischer und Aramäischer Sprache.

Diese Nachricht wurde am 16.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.