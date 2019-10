Russlands Präsident Putin und Ägyptens Präsident al-Sisi eröffnen heute den ersten Russland-Afrika-Gipfel in Sotschi.

Afrika werde immer mehr zu einem Kontinent der Möglichkeiten, sagte Putin der russischen Nachrichtenagentur Tass. Er kündigte Milliarden-Investitionen für Afrika an. Damit will Russland an alte Kontakte aus Sowjetzeiten anknüpfen. Die Sowjetunion hatte die Länder dabei unterstützt, eine eigene Wirtschaft aufzubauen. Zu dem Gipfeltreffen werden 44 Staats- und Regierungschefs aus Afrika erwartet.