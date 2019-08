Der Gitarrist und Sänger Naia Izumi ist mit seinem Hit "Soft Spoken" eine Neuentdeckung der Musikszene in Los Angeles, jetzt hat er den Song noch einmal neu produziert und veröffentlicht.

Australiens Soul-Export Nr. 1 sind die Teskey Brothers. Mit "Run Home Slo" bringen sie nun ihr zweites Album innerhalb kurzer Zeit heraus.

Keine ganzen Alben, sondern nur noch einzelne Tracks veröffentlicht derzeit die Sängerin Norah Jones: "Take it away" ist ein überzeugender Gospelsong.