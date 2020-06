Stefan Gwildis, Hamburgs ältestester Soul-Barde, besingt den Sommer in der City, sein Kollege Jerry Reed, ebenfalls Hamburger, fügt seinem 'Summer Flair' eine bluesige Note hinzu. Aus Berlin stammt das FrauenTrio 'The Everettes', mit ihrem Debüt erinnern sie an die Hochzeiten des Soul um Labels wie Stax und Motown. Funkiger geht die Band Fat Cat aus Freiburg zu Werke, die jetzt ihr zweites Album vorlegt. Posaunist und Sänger Toeppel Butera ist in Jamaika und im Ruhrpott aufgewachsen – dementsprechend macht er Reggae mit pfiffigen deutschen Texten. Außerdem gibt es frische Klänge von alten und neuen internationlen Szenegrößen: Gabriel Garzón-Montano, Joel Sarakula, Jacob Collier und Mahalia.