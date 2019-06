Jordan Rakei, Jamila Woods und Flying Lotus gelten als Überflieger der Black Music Szene, sie haben ihren eigenen Stil längst gefunden, auf ihren neuen Alben schreiben sie ihn fort: Jordan Rakei aus Neuseeland überzeugt abermals in Personalunion als Songwriter, Produzent, Sänger und Instrumentalist. Die Sängerin Jamila Woods verschafft mit ihren Lyrics auf der afroamerikanischen Gemeinde in den USA Gehör und Flying Lotus zeigt sich wieder als Produzent und Komponist, der verspielt und verspult zwischen den Genres hin und HER wechselt. Außerdem gibt es Soul-Klassiker in kubanischem Gewand mit Roberto Santamaria, Old School Soul kommt aus England von den Bands Kimberrose und The New Mastersounds.