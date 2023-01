Anita Pointer bei einem Auftritt in Beverly Hills im Jahr 2006. (dpa /AP / Phil Mccarten)

Das teilte ihr Management per Twitter mit. Die Musikerin hatte mit ihren Schwestern Bonnie, June und Ruth die Gruppe "The Pointer Sisters" gebildet, die in den 1970er und 80er Jahren mit Liedern wie "I´m so excited", "Jump (For my Love)" und "Fire" weltweite Hits hatten. Die Sängerinnen wurden zudem mit drei Grammys ausgezeichnet. Anitas Schwestern June und Bonnie starben bereits 2006 beziehungsweise 2020.

Diese Nachricht wurde am 01.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.