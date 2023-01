Anita Pointer bei einem Auftritt in Beverly Hills im Jahr 2006. (dpa /AP / Phil Mccarten)

Die Musikerin hatte mit ihren Schwestern Bonnie, June und Ruth die Gruppe "The Pointer Sisters" gebildet, die in den 1970er und 80er Jahren mit Liedern wie "I´m so excited" oder "Fire" weltweit Erfolge feierte.

