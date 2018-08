Soundkünstlerin Christina Kubisch Der Klang magnetischer Felder

Die Klangkünstlerin Christina Kubisch verlegt Kabel in der Natur, um elektromagnetische Felder in Landschaften hörbar zu machen. Entdeckt hatte sie das Phänomen in den 80er-Jahren. In der Installation "Orchestra On A Wire" überträgt sie das Prinzip auf ein Orchester. Ein Porträt der Künstlerin.

Von Raphael Smarzoch