Der Eingang des Gebäudes der Southern Baptist Convention in Nashville in den USA. (dpa/Holly Meyer)

Dafür stimmte eine deutliche Mehrheit der 8.000 Delegierten beim Jahrestreffen der Southern Baptist Convention SBC. So soll unter anderem eine Datenbank mit Namen von glaubhaft beschuldigten Pastoren und Kirchenmitarbeitern eingerichtet werden.

Ein unabhängiger Untersuchungsbericht hatte kürzlich gezeigt, dass sexuelle Gewalt bei den Baptisten in den US-amerikanischen Südstaaten systematisch vertuscht wurde. Auch in Folge dessen hat die SBC - ähnlich wie Kirchen in Deutschland - in den letzten Jahren Millionen Mitglieder verloren.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.