Sozial- und Wohlfahrtverbände hoben die soziale Unausgewogenheit der Maßnahmen hervor. Die Diakonie Deutschland erklärte, es müssten die Ärmsten am stärksten entlastet werden. Die Verdopplung der Einmalzahlung an Grundsicherungsbezieher gehe in die richtige Richtung, reiche aber nicht aus.