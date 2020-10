Papst Franziskus hat in einer neuen Enzyklika zu mehr Gerechtigkeit und Ethik in der Politik und unter den Menschen aufgerufen.

Vor allem Migranten und Ältere dürften nicht benachteiligt werden, betont er in dem Grundsatzdokument. Auch zwischen den Religionen müsse mehr Dialog herrschen. Die Corona-Pandemie bezeichnet der Papst als eine globale Tragödie. Sie habe jedoch das Bewusstsein geweckt, dass die Welt in einem Boot sitze.



In einem längeren Abschnitt befasst sich Franziskus mit den neuen Medien. Dabei kritisiert er, dass in der digitalen Welt das Leben einer ständigen Kontrolle ausgesetzt werde. Schamgrenzen fielen und soziale Aggressivität breite sich aus.



Die Enzyklika mit dem Titel "Fratelli tutti - Über die Geschwisterlichkeit und die soziale Freundschaft" ist das dritte Grundsatzdokument des 83-jährigen katholischen Kirchenoberhaupts. Er hatte die rund 150-seitige Sozial-Enzyklika gestern in der Pilgerstadt Assisi in Umbrien unterzeichnet.

