Der Sozialexperte der Unionsfraktion, Weiß, hält eine Differenzierung der Rentenbeiträge für Eltern und Kinderlose im Grundsatz für richtig.

Die Erziehung von Kindern müsse angemessen in der Sozialversicherung berücksichtigt werden, sagte Weiß im Deutschlandfunk. Der CDU-Politiker sprach sich konkret für eine Entlastung der Familien pro Kind aus. Einen Zuschlag für Kinderlose, wie bereits in der Pflegeversicherung, halte er für falsch, betonte Weiß. Damit kritisierte er Bundesgesundheitsminster Spahn, der eine unterschiedliche Behandlung von Eltern und Kinderlosen in der Sozialversicherung ins Gespräch gebracht hatte. Bedenken äußerten auch der Deutsche Gewerkschaftsbund und der Sozialverband VdK. FDP-Fraktionsvize Suding forderte, eine unterschiedliche Belastung von Kinderlosen und Eltern dürfe nicht zu einer insgesamt höheren Abgaben-Belastung führen.