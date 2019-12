Angesichts des hohen Bedarfs an Beschäftigten in Sozialberufen fordert Diakoniepräsident Lilie ein Umdenken in der Politik.

Man sollte nicht nur über ein Pflichtjahr nach der Schule diskutieren, sagte der Chef des evangelischen Wohlfahrtsverbands der "Welt am Sonntag." Auch mit 40 Jahren zum Beispiel sollten Menschen die Möglichkeit haben, sich umzuorientieren und ein soziales Jahr zu machen. Während einer solchen Phase sollten sie gegebenfalls in eine Berufsqualifizierung einsteigen können, um später in diesem Bereich weiterzuarbeiten. Es müsse alles dafür getan werden, mehr Menschen für soziale Berufe zu gewinnen, betonte der Diakonie-Chef.



Der AfD-Vorsitzende Chrupalla plädierte für eine allgemeine Dienstpflicht für junge Menschen. Das sei besser, als auf anderen Kontinenten Arbeitskräfte zu rekrutieren, wie es die Bundesregierung wolle. - 2011 war die allgemeine Wehrpflicht und damit auch der Zivildienst abgeschafft worden.