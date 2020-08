SPD-Kanzlerkandidat Scholz bekräftigt den Führungsanspruch seiner Partei in einer künftigen Bundesregierung. Man wolle die stärkste Kraft in einem von der SPD geführten Bündnis werden, sagte Scholz. Seine Nominierung sorgt in den anderen Parteien für zurückhaltende bis kritische Reaktionen.

Scholz sagte auf einer kurzfristig einberufenen Pressekonferenz, er traue der SPD deutlich mehr als 20 Prozent zu. Er stellte ein Drei-Punkte-Programm vor, mit dem er um das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger werben will. Dabei gehe es um mehr Respekt, ein Zukunftsprogramm zur Sicherung der Arbeitsplätze und ein starkes Europa.



Parteichefin Esken hatte gestern für die Zeit nach der nächsten Bundestagswahl eine Koalition unter Führung der Grünen nicht ausgeschlossen. Es gehe nicht um Eitelkeit, sagte sie im ARD-Fernsehen. Sie fügte hinzu, die Sozialdemokraten seien auch offen für eine Koalition mit der Partei Die Linke.

Präsidium und Vorstand nominieren Scholz einstimmig

Scholz war heute auf Vorschlag von Esken und ihrem Co-Vorsitzenden Walter-Borjans einstimmig von Präsidium und Vorstand der SPD nominiert worden. Eine Bestätigung durch einen Parteitag ist nicht mehr notwendig.



Walter-Borjans sagte, Scholz genieße ein hohes Ansehen in der Bevölkerung, aber auch in der Partei. Esken erklärte, Scholz sei ein Teamplayer und könne für eine sozialdemokratische Politik kämpfen. Sie räumte ein, für viele stelle die Entscheidung eine ungewöhnliche Wendung dar.



Unser Hauptstadt-Korrespondent Frank Capellan, der die SPD seit vielen Jahren beobachtet, sagte im Deutschlandfunk (Audio-Link), es habe kein Weg an Scholz vorbei geführt. Scholz sei nicht zuletzt auch ein Profiteur des Coronakrise und habe dabei als Vizekanzler und Finanzminister einen "sehr guten Job" gemacht. Nichtsdestotrotz habe es in der Partei natürlich auch erhebliche Vorbehalte gegen Scholz gegeben - was sich auch während der Mitgliederbefragung für den Parteivorsitz gezeigt habe.

Linke wohlwollend bis skeptisch

Linken-Parteichef Riexinger sagte, er habe Zweifel und sei "hochgespannt", ob die SPD-Parteispitze und Scholz in die gleiche Richtung marschierten. Fraktionschef Bartsch betonte, Ziel müsse eine Mehrheit jenseits der Union sein - mit entsprechendem Programm, und "gern auch mit Olaf Scholz".

Grünen kritisieren Zeitpunkt der Nominierung

Grünen-Chef Habeck nannte den Zeitpunkt von Scholz' Nomierung nicht ganz glücklich. Die Grünen ließen sich auf keinen Fall unter Zugzwang setzen, betonte er. Denn: Es sei viel zu früh für Wahlkampf. Immense politische Herausforderungen seien derzeit die Themen Corona und Klima, aber auch der Wirecard-Skandal und die Lage in der EU. Grünen-Geschäftsführer Kellner erklärte, die Nominierung komme nicht überraschend - aber sehr früh.

Lindner (FDP) spricht von rätselhafter Strategie

In den anderen Parteien gibt es Kritik an Scholz' Nominierung. Der FDP-Vorsitzende Lindner nannte die Strategie der Sozialdemokraten rätselhaft. Nach einem Koalitionsangebot an die Linke und dem grünen Licht für einen Kanzler Habeck benenne die SPD-Spitze mit Olaf Scholz nun einen Kanzlerkandidaten aus dem eher rechten Spektrum der Partei. AfD-Chef Meuthen sprach von einem ungeschickten Täuschungsmanöver der SPD. Scholz solle offenbar als Trojanisches Pferd bürgerliche Stimmen sammeln, weil die SPD vollends im reinen Sozialismus angekommen sei.

Kritik auch aus der Union

Kritik kam auch aus der Union. CSU-Chef Söder monierte, dass die SPD zum jetzigen Zeitpunkt mit dem Wahlkampf beginne, sei verheerend für die weitere Zusammenarbeit bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie. Der Bewerber um den CDU-Vorsitz, Röttgen, nannte die Wahl eine unglaubwürdige Lösung. Die SPD habe schon öfter Kanzlerkandidaten gehabt, die nicht zur Partei passten.

SPD in Umfragen bei 15 Prozent

Die Sozialdemokraten sind die ersten, die einen Kanzlerkandidaten nominiert haben. In Umfragen ist die SPD derzeit drittstärkste Kraft hinter Union und Grünen. Die Union hatte in der sogenannten Sonntagsfrage im ARD-DeutschlandTrend zuletzt 38 Prozent erreicht. Die Grünen kommen danach auf 18 und die SPD auf 15 Prozent.

infratest dimap: Scholz ist beliebtester SPD-Politiker

Nach Angaben von infratest dimap, das den Deutschlandtrend für die ARD erstellt hat, ist Olaf Scholz derzeit beliebteste SPD-Politiker. Deutschlandweit liegt er auf Platz drei hinter Bundeskanzlerin Merkel und Gesundheitsminister Spahn, beide CDU. Auf Platz vier folgt Außenminister Maas (SPD).