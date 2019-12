In der SPD wird über die Große Koalition und mögliche Änderungen am Koalitionsvertrag diskutiert. Ausgelöst wurde das auch durch das designierte Führungsduo Esken/Walter-Borjans, das auf dem Parteitag am Freitag gewählt werden soll.

Der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Kahrs, spricht sich etwa für einen Verbleib seiner Partei in der Regierungskoalition aus. Er könne sich nicht vorstellen, dass die Partei Erfolge wie die Einführung einer Grundrente aufs Spiel setzen wolle, sagte Kahrs im Deutschlandfunk (Audio-Link).



Er ergänzte, dass die SPD im Falle von Änderungen des Koalitionsvertrags mit Gegenforderungen der Unionsparteien rechnen müsse. Dann müssten Kompromisse gefunden werden. Kahrs betonte, er sehe im Ergebnis des Mitgliederentscheids kein Misstrauensvotum gegen Finanzminister Scholz. Deshalb könne dieser in seinen Ämtern bleiben.



Die kommissarische SPD-Vorsitzende Dreyer sagte im ZDF, Esken und Walter-Borjans stellten nicht die komplette Regierungsvereinbarung infrage. Sie wollten über Änderungen sprechen, und das sei angemessen. Ähnliche Forderungen habe es in der Vergangenheit auch aus den Unionsparteien gegeben. Dreyer ergänzte, man könne jetzt nicht so tun, als sei bei der SPD "das Chaos ausgebrochen". Sie mahnte, dass die Debatte etwas "runterkochen" solle.



"...dass es nicht weitergeht"

Esken und Walter-Borjans hatten die Fortführung der Regierungskoalition von Zugeständnissen der Union abhängig gemacht. Walter-Borjans sagte im ARD-Fernsehen, man wolle insbesondere über weitere Maßnahmen für den Klimaschutz und mehr Investitionen sprechen. Wenn dann eine Blockadehaltung beim Koalitionspartner festzustellen sei, müsse die Entscheidung getroffen werden, dass es nicht weitergehe.



Walter-Borjans rechnet damit, dass der SPD-Parteitag am kommenden Wochenende sich klar für eine Neuverschuldung aussprechen werde, um Geld für zusätzliche Investitionen zu haben. Er glaube aber nicht, dass es schon einen Beschluss für einen Ausstieg aus der Koalition geben werde.



Die designierte Co-Vorsitzende der SPD, Esken, machte deutlich, weder die Große Koalition noch ein Ausstieg dürften Selbstzweck sein.



Die CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer bekräftigte heute früh im ZDF, der Koalitionsvertrag gelte. "Wir sind keine Therapieeinrichtung für die jeweiligen Koalitionsparteien und deswegen gilt der Koalitionsvertrag." Ein Führungswechsel sei kein Grund, um die Koalition neu zu verhandeln, betonte Kramp-Karrenbauer. Die neue Spitze der SPD müsse sich nun klar positionieren. Auch die CSU lehnt eine Neuverhandlung der Vereinbarung ab.