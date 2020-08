Der SPD-Vorsitzende Walter-Borjans schließt eine politische Zusammenarbeit mit der Linkspartei auf Bundesebene nicht aus.

Die Sozialdemokraten wollten die führende Kraft in einem Regierungsbündnis werden, das den gesellschaftlichen Zusammenhalt in den Mittelpunkt stelle, sagte Walter-Borjans den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Die große Koalition sei dafür keine Grundlage. Wenn die SPD eine Bündnisoption mit der Linken ausschließen würde, hätten diejenigen gewonnen, die ein "Weiter so" wollten. Das sähen auch Vizekanzler Scholz, Fraktionschef Mützenich und seine Co-Chefin Esken so, erklärte Walter-Borjans.