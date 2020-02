Das Sozialdumping gegen Lkw-Fahrer führt in manchen Städten Deutschland zu massivem Unmut in der Bevölkerung.

Die Duisburger Bezirksbürgermeisterin Astrid Hanske sagte dem Deutschlandfunk, in den Büschen hänge das Toilettenpapier und in den Vorgärten liege - Zitat - "die Kacke". Niemand helfe den Anwohnern. Sie wüssten nicht, was die tun sollten. SPD-Ratsherr Reiner Friedrich fügte hinzu, man habe bereits vor einem halben Jahr einen Antrag gestellt, um mobile Toilettenkabinen zu bekommen, damit die Fahrer ihre Notdurft dort verrichten können. Passiert sei bisher nichts.



Hintergrund ist laut dem Bundesverband für Güterverkehr und Logistik die schlechte Bezahlung der Fahrer, die meist aus Osteuropa kommen. Ihr Lohn reiche nicht für die Unterkunft in einem Hotel, erläutert Verbandssprecher Dirk Engelhardt. Das führe dazu, dass Fahrer auf Parkplätzen, an Straßenrändern campierten, auf den Ladepritschen ihre Ruhezeiten verbringen, ihre Mahlzeiten kochten und ihre Wäsche aufhängen. Wie Deutschlandfunk-Korrespondent Gerhard Schröder berichtet, sind die Fahrer meist bei bulgarischen oder rumänischen Firmen angestellt. Dort bekommen die landesüblichen Mindestlöhne von rund 250 bis 300 Euro im Monat.



Seine Reportage finden sie hier.