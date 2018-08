Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat angekündigt, dass Erzieherinnen und Erziehern in seinem Bundesland in absehbarer Zeit eine Ausbildungsvergütung erhalten werden.

Der SPD-Politiker sagte der Zeitung "Die Welt", es sei ein massiver Wettbewerbsnachteil des Erzieherberufs, dass man - anders als etwa bei der Sparkasse - in der Ausbilung keinen Cent erhalte. Das müsse sich rasch ändern, um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken. Die Vergütung werde vom ersten Tag der vierjährigen Ausbildung gezahlt und müsse aus öffentlichen Mitteln finanziert werden. Zudem sei es insgesamt geboten, die Menschen in sozialen Berufe, zum Beispiel in Kindertagesstätten und Pflegeheimen, besser zu entlohnen.