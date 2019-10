Der Antisemitismus-Beauftragte von Baden-Württemberg, Blume, zieht sich aus den Sozialen Netzwerken Facebook, Twitter und Instagram zurück.

Er teilte mit, schon seit Jahren habe er vor den Gefahren der digitalen Verrohung und Radikalisierung gewarnt. Blume und seine Familie hatten sich zunehmend Hass und Hetze aussetzen müssen. Das steigerte sich noch einmal, als er Anfang des Jahres mit seiner Frau Zehra, einer Muslimin türkischer Herkunft, ein Buch über ihr gemeinsamen Leben veröffentlichte. Die Sozialen Medien schafften bei den Nutzern Aufmerksamkeit, indem sie extreme Positionen verbreiteten, so der Religions- und Politikwissenschaftler. Mehr Aufmerksamkeit erzeuge mehr Werbeeinnahmen. "Wir sind dort nicht mehr Kunden, wir sind dort Produkt", erklärte Blume. Das führe die Gesellschaft in den Abgrund. Als ein Beispiel nannte der baden-württembergische Antisemitismus-Beauftragte den neuen Nachrichten-Feed von Facebook für vertrauenswürdige Medien-Inhalte. Dass darin auch das rechtsradikale Portal "Breitbart" integriert werde, könne er nicht mehr mittragen.



Künftig wolle er noch mehr Zeit damit verbringen, sich mit Menschen im direkten Gespräch auszutauschen. Er entscheide sich gegen Reichweite und für Wirkung. Blume sagte, er erlebe, dass die Menschen bei persönlicher Begegnung ihre Einstellung verändern könnten.



Blume hatte sich jahrelang intensiv in den Sozialen Medien engagiert und dort gegen die Ausgrenzung von Menschengruppen seine Stimme erhoben. Außer gegen Antisemitismus bezog er immer auch Stellung gegen Islamfeindlichkeit, zuletzt setzte er sich ganz besondern für Jesiden ein, die durch die Terrorgruppe Islamischer Staat verfolgt wurden.