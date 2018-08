US-Wissenschaftler haben nach eigenen Angaben Belege dafür entdeckt, dass in Sozialen Medien die Diskussion über das Für und Wider von Impfungen manipuliert worden ist.

Dabei seien Falschinformationen verbreitet worden, heißt es in einer Mitteilung der George Washington Universität. Automatisierte Accounts, so genannte Bots, und mutmaßlich russische Nutzer hätten sich daran beteiligt. Teilweise habe es sich um dieselben Accounts gehandelt, die schon bei der versuchten Einmischung in den US-Wahlkampf 2016 benutzt worden seien.



In der Studie heißt es, auf Twitter sei die Debatte über das Impfen dergestalt beeinflusst worden, dass der Eindruck entstanden sei, als gebe es ein ebenso großes Lager von Impfgegnern wie von Impfbefürwortern. In Wahrheit sei aber eine große Mehrheit der Amerikaner vom Nutzen des Impfens überzeugt.



Die Wissenschaftler untersuchten für ihre Forschung Tausende Tweets aus den Jahren 2014 bis 2017.