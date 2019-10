Facebook hat hunderte Konten in seinen Netzwerken Instagram und Facebook gesperrt, weil sie mit gefälschten Identitäten genutzt wurden.

Nach Angaben des US-Unternehmens sollen so manipulierende Inhalte verbreitet worden sein. So habe etwa eine Kampagne aus den Vereinigten Arabischen Emiraten kritische Postings über Iran, Katar und die Türkei in Umlauf gebracht. Insgesamt folgten den falschen Accounts mehr als sieben Millionen Menschen.



Ein Facebook-Manager betonte, das Unternehmen wolle nicht, dass seine Dienste zur Manipulation genutzt würden.