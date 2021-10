Facebook möchte einem Medienbericht zufolge seinen Firmennamen ändern. Um den Fokus auf die geplante virtuelle Welt "Metaverse" zu legen, soll es in der kommenden Woche einen Namenswechsel geben.

Dies berichtete das US-Technologie-Portal The Verge. Das Portal gilt als gut vernetzt. Facebook-Gründer Zuckerberg wolle auf der Connect-Konferenz des Unternehmens am 28. Oktober darüber sprechen. Die Änderung solle das Bestreben des Tech-Giganten signalisieren, für mehr als nur soziale Medien bekannt zu sein, so The Verge.



Dem Bericht zufolge würde die Umbenennung des Konzerns wahrscheinlich die blaue Facebook-App als eines von vielen Produkten unter einer Muttergesellschaft positionieren, die Gruppen wie Instagram, WhatsApp, Oculus und mehr beaufsichtigt. Facebook lehnte eine Stellungnahme zunächst ab.

Aus Google wurde Alphabet

Facebook ist nicht der erste Tech-Gigant, der mit wachsendem Portfolio seinen Namen ändert. 2015 wurde aus "Google" das Unternehmen "Alphabet". Unter dieser Dachmarke sind nicht nur die Suchmaschine, Youtube und der Android-Playstore versammelt, sondern unter anderem auch das Biotechnologie-Unternehmen Calcio oder CapitalG aus dem Finanzsektor.

Diese Nachricht wurde am 20.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.