Der CDU-Bundestagsabgeordnete Amthor steht wegen eines gemeinsamen Fotos mit zwei jungen Männern in der Kritik.

Das im Internet verbreitete Bild zeigt Amthor auf dem Reitturnier "Stettiner Haff" in seinem Wahlkreis in Mecklenburg-Vorpommern; die beiden Männer neben ihm sollen nach Informationen des "Tagesspiegel" der rechtsextremen Szene Mecklenburg-Vorpommerns angehören. Einer der beiden Abgebildeten trägt ein T-Shirt mit der Aufschrift "Solidarität mit Ursula Haverbeck". Haverbeck ist eine der bekanntesten Holocaustleugnerinnen Deutschlands. Sie hat laut ihrem Anwalt zehn Verfahren hinter sich, weil sie wiederholt behauptete, dass Auschwitz kein Vernichtungslager gewesen sei und es dort keinen Massenmord gegeben habe. Die heute 92-Jährige saß deshalb auch schon mehrmals im Gefängnis.



In die Netz-Öffentlichkeit gelangt war das Foto mit Amthor über den Twitter-Account der "Antifaschistischen Linken Bochum". Dort heißt es: "Die Quelle für diese Aufnahme ist der Instagram Account des Neonazis Thimo Hopfinger, der wohl ebenfalls aus Mecklenburg-Vorpommern kommt."

Amthor: Zeichen eines "völlig unsachlichen Wahlkampfes"

Amthor distanzierte sich mittlerweile von den beiden anderen Personen auf dem Foto. Auf Instagram postete er: "Hätte ich die T-Shirt-Aufschrift bemerkt, hätte ich das Foto natürlich nicht gemacht". Der "Bild"-Zeitung sagte er, während seines Aufenthaltes bei dem Pferdefestival sei er von zehn bis 15 Personen nach einem gemeinsamen Foto gefragt worden und habe allen Anfagen zugestimmt. "Allerdings waren und sind mir beide nicht bekannt. Auch ist mir das Aktions-T-Shirt nicht aufgefallen."



Auf Instagram fügte er hinzu, ob und inwieweit das auf Twitter veröffentlichte Foto bearbeitet worden sei, lasse sich für ihn nicht mit Sicherheit feststellen. Es sei jedenfalls allseits bekannt, dass er in Berlin "wehrhaft gegen die Gegner unseres Rechtsstaates" kämpfe. Es sei deshalb ein umso befremdlicheres Zeichen eines "völlig unsachlichen Wahlkampfes", ihn in einen solchen Kontext rücken zu wollen.

Diese Nachricht wurde am 19.07.2021 im Programm Deutschlandfunk Kultur gesendet.