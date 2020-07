TikTok ist eine App, die vor allem Kinder und Jugendliche nutzen. Doch das Programm, das normalerweise kurze selbstgestaltete Musikvideo-Clips verbreitet, erhält mehr und mehr eine politischere Dimension. Sehr zum Ärger beispielsweise von Donald Trump, der derzeit von vielen Nutzerinnen und Nutzern der App getrollt wird.

Zunächst sorgten sie mit Hilfe von TikTok dafür, dass bei Trumps Wahlkampfauftakt in Tulsa zahlreiche Sitzplätze leer blieben, zuletzt griffen sie seine Merchandising-Geschäfte rund um die "Make America Great Again"-Kappen an. Hintergrund ist ein Problem, das die Verantwortlichen von Online-Shops bisher nicht angemessen in den Griff bekommen haben. Es werden reihenweise Produkte aus den Shops ausgewählt und in den virtuellen Warenkorb gelegt, aber ohne die Absicht, sie jemals zu kaufen. Dazu rufen TikTok-Nutzer wie dieser hier auf. Wenn Produkte in dem virtuellen Warenkorb liegen, werden sie für andere potenzielle Käuferinnen und Käufer blockiert. Mitunter erscheint so auf den Internetseiten der Hinweis, dass ein Produkt ausverkauft sei, obwohl es das gar nicht ist. Für die Betreiber der Online-Geschäfte ist es kaum möglich zu erkennen, ob jemand tatsächlich kaufen will oder zum Schein agiert. Die Bestandsermittlung und Lagerhaltung bei Trump drohe nun völlig durcheinander zu geraten, schreibt die "Welt". Mittlerweile kann man als Kunde nur noch maximal drei Stück eines Produkts in den Warenkorb legen. Offenbar haben Trumps Wahlkämpfer auf die Aktion reagiert.



Für Tulsa hatte sich die Anti-Trump-Community gegenseitig angespornt, Tickets zu reservieren, die sie niemals kaufen wollten. So blieben die Ränge weitgehend leer. Aktuell versuchen sie, wie zum Beispiel hier, seine Hotels und Restaurants mit gefälschten Ein-Stern-Bewertungen schlecht aussehen zu lassen.

K-Pop-Szene als treibender Faktor

"Wer hätte gedacht, dass es so viel Spaß macht, politisch aktiv zu sein? Man tut etwas Sinnvolles und hat dabei auch noch die ganze Zeit zu lachen!", sagte eine der Aktivistinnen, die Jura-Studentin Isabelle Rittenhouse aus Boston, der "Welt". Eigentlich habe es als Scherz begonnen, führte die 23-Jährige mit Blick auf Tulsa aus. Niemand habe gewusst, ob es klappen würde: "Der Flop der von Trump groß angekündigten Rallye hat dann jedoch alle Erwartungen übertroffen." Maßgeblich erfolgte die Mobilisierung mithilfe der international vernetzten K-Pop-Fanszene, berichtete Dlf-Journalistin Anh Tran in der Sendung "Corso". Politische Kampagnenarbeit auf TikTok funktioniere ein bisschen anders, als man es bisher vielleicht von Wahlkämpfen kenne. Alle Inhalte seien hier in ein unterhaltsames Kostüm gekleidet. Die K-Pop-Fans posteten beispielsweise Tanzvideos mit ihrer Lieblingsmusik und im Hintergrund zeigen sie ihr Ticket für die Wahlkampfveranstaltung. Oder sie erklären nebenbei, wie man sich richtig registriert.



Die US-Regierung denkt mittlerweile ganz allgemein über Verbote chinesischer Apps nach. Das würde dann wohl auch TikTok betreffen, denn die einstmals US-amerikanischen App "musical.ly" wurde vor zwei Jahren von "ByteDance" aus Peking aufgekauft und zu "TikTok" umgetauft. Indien hat diese und andere Apps im Streit mit China bereits verboten.

TikTok stellt nach "Sicherheitsgesetz" Betrieb in Hongkong ein

Nicht nur in den USA ist TikTok zum Politikum geworden. Das Unternehmen selbst mischt ebenfalls mit. So kündigte es heute an, aufgrund der "jüngsten Ereignisse" seine Aktivitäten in Hongkong zu stoppen. Die TikTok-App wird damit dort nicht mehr funktionsfähig sein. In Hongkong mobilisieren Gegner des sogenannten "Sicherheitsgesetzes" gegen den Einfluss aus China. Die zensierte und in der kommunistischen Volksrepublik verfügbare chinesische Version von TikTok, "Douyin", werde in der asiatischen Wirtschaftsmetropole aber weiter betrieben, hieß es.



Für den Journalisten Simon Hurtz soll mit dem Rückzug aus Hongkong auch das Signal an die Nutzerinnen und Nutzer ausgehen, TikTok kooperiere nicht mit China, man schütze die Bürgerinnen und Bürger in Hongkong vor dem Zugriff der chinesischen Sicherheitsbehörden. Allerdings, ergänzte er im Gespräch mit der DLF-Sendung "Mediasres", sei die Lage bei ByteDance etwas etwas komplexer, weil es sich eben um ein chinesisches Unternehmen handele. Hurtz verwies ferner auf datenschutzrechtliche Bedenken, die vor allem in den USA geäußerte würden. Man befürchte, dass die Daten globaler Nutzerinnen und Nutzer am Ende doch in China landen würden. ByteDance habe dazu immer beteuert, man speichere die Daten in den USA mit einem Backup in Singapur und habe mit "Douyin" eine eigene chinesische "TikTok"-Version. Mit dem "drastischen Schritt" eines Rückzugs aus Hongkong wolle man offenbar signalisieren, dass man das wirklich ernst nehme, führte Hurtz aus.

Landwirte warnen vor Kühe erschrecken

Weniger politisch, aber problematisch sind bestimmte Trends wie die sogenannte "Kulikitaka-Challenge", bei der TikToker und TikTokerinnen ebenso wie YouTuber und YouTuberinnen vor allem Kuh-Herden, aber auch andere Tiere erschrecken. Tierschützer und Landwirte hatten davor gewarnt, diese Videos nachzuahmen - nicht nur, weil sie die Tiere unter Stress setzen, sondern auch Menschen, die diese erschrecken, in Lebensgefahr bringen können. Kühe seien zwar friedliebend, könnten aber aggressiv werden - gerade wenn es darum gehe, den Nachwuchs zu verteidigen, hieß es. Bayerns Dlf-Korrespondent Tobias Krone berichtete für die Sendung "Umwelt & Verbraucher" in diesem Zusammenhang von einem Vorfall im Allgäu, wo eine Kuh-Herde mit 18 Tieren am Berg abgestürzt sei, bloß weil sie sich vor Nachtwanderern erschreckt hatte. Man dürfe eine App, die gerade bei jungen Menschen so beliebt sei, nicht unterschätzen, mahnt er.



Inzwischen löscht TikTok diese Videos. Eine Unternehmenssprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Community-Richtlinien machten deutlich, dass man keine Inhalte dulde, die unnötig schockierend und grausam seien gegenüber Menschen wie auch Tieren. Der Name "Kulikitaka-Challenge" ergibt sich aus dem Merengue-Titel "Kulikitaka" des Sängers Tono Rosario. Mit dieser Musik wird das Erschrecken der Tiere unterlegt.