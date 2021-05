Die europäische Rabbiner-Konferenz fordert eine Erweiterung des Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG).

Viel zu lange sei dem Treiben auf privaten Messengerdiensten wie etwa Telegram "tatenlos" zugeschaut worden, sagte der Präsident der Konferenz der Europäischen Rabbiner (CER), Goldschmidt, dem ARD-Fernsehen. Diese Dienste müssten genauso wie Facebook, Twitter und andere Soziale Netzwerke schnell in die Verantwortung genommen werden. Das NetzDG finde auf solche Dienste bisher keine Anwendung, so dass die Hasskriminalität dort straffrei bleibe. Wenn es die Bundesregierung und die EU mit einer Stärkung des gesellschaftlichen Zusammenhalts ernst meinten, müssten sie den "digitalen Sumpf des Hasses" entschieden austrocknen, betonte der Moskauer Oberrabbiner.



Er sieht eine große Gefahr durch verbale Angriffe in Messengerdiensten. Der Weg vom Wort zur Tat werde immer kürzer. Die Gefahr, Opfer eines tätlichen oder gar tödlichen Angriffs zu werden, wachse. Hassbeiträge in Sozialen Medien oder Messengerdiensten seien dabei besonders schlimme Brandbeschleuniger. Goldschmidt verwies auf die Anschläge auf Moscheen in Christchurch der Synagogen in Pittsburgh oder in Hall. Jedes Mal sei diesen schlimmen Angriffen auf Muslime oder Juden eine Radikalisierung in sozialen Netzwerken oder auch Messengerdiensten vorausgegangen.



Unter anderem der von den deutschen Strafverfolgungsbehörden gesuchte Verschwörungsideologe Attila Hildmann, der sich in die Türkei abgesetzt haben soll, hatte die Diskussionen zuletzt mit aggressivster antisemitischer Hetze auf Telegram angeheizt. Laut der Statistik politisch motivierter Kriminalität ist die Zahl der extremistischen Attacken auf Religionsgemeinschaften in Deutschland im vergangenen Jahr deutlich gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 04.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.