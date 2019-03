Die Aktivitäten rechter Gruppen in sozialen Medien werden nach den Recherchen des Journalisten Christian Fuchs generalstabsmäßig geplant.

Es gebe Trollarmeen, die militärisch organisiert seien, sagte Fuchs im Deutschlandfunk Kultur. Bis zu 8.000 Personen seien aktiv, die einen Oberbefehlshaber hätten und bei denen es Tagesbefehle gebe: "Sie selbst sehen sich als militärischer Arm der AfD im Internet und so arbeiten sie auch". Ziel der Gruppe sei es, den Diskurs zu beeinflussen. So sei es etwa gelungen, beim Kanzlerduell vor der Bundestagswahl den Hashtag #Verräterduell in die Twittercharts zu bringen. Bei der Szene handle es sich um sehr wenige Menschen, die aber verstanden hätten, wie Social Media funktioniere.



Christian Fuchs hat gemeinsam mit Paul Middelhoff ein Buch über das Netzwerk der Neuen Rechten veröffentlicht.