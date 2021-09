Der CSU-Vorsitzende Söder hat eine Reihe massiver Beleidigungen und Drohungen gegen ihn in den Sozialen Medien öffentlich gemacht.

Auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg zitierte er aus gleich mehreren Morddrohungen. Er sei darin als "dreckiger Nazi" und "Abschaum" beschimpft worden, in einer Mail habe gestanden: "Wir killen dich." Söder zitierte noch mehrere weitere dieser äußerst drastischen Hassschreiben - unter den Delegierten des CSU-Parteitags herrschte dabei völlige Stille. "So richtig ungerührt kann einen das nicht lassen", sagte der CSU-Chef. Es gehe ihm dabei nicht um ihn persönlich, die gleiche Sprache und gleiche Aggression werde gegen viele Menschen verwandt.

Deshalb wolle er eine deutliche Ansage machen, sagte der CSU-Chef. "Wir lassen uns nicht einschüchtern und bedrohen - wer die Demokratie angreift, wer Antisemitismus und Rassismus schürt, der muss mit meinem und unserem erbitterten Widerstand rechnen."

