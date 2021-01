Der Kurznachrichtendienst Twitter hat das Nutzerkonto der chinesischen Botschaft in den USA wegen eines Tweets zum Umgang mit der muslimischen Minderheit der Uiguren gesperrt.

Twitter teilte mit, die Verteidigung der Regierungspolitik in der Uiguren-Region Xinjang verstoße gegen die Richtlinien des US-Konzerns zur Wahrung der Menschenrechte. Das chinesische Außenmininsterium erklärte, China sei besorgt über diese Nachricht und das Vorgehen bei Twitter.



Der ehemalige Außenminister Pompeo hatte China als eine seiner letzten Amtshandlungen vorgeworfen, Völkermord an den Uiguren zu begehen. Die neue US-Regierung schloss sich der Einschätzung der Vorgänger-Regierung an.

Diese Nachricht wurde am 21.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.