Politiker, die kritische Nutzer in Sozialen Medien blockieren, verstoßen in den USA gegen die Verfassung.

Das entschied ein Bundesberufungsgericht im Bundesstaat Virginia. Die Regionalpolitikerin Phyllis Randall, Vorsitzende des Loudoun County "Board of Supervisors", habe 2016 die Rechte der freien Meinungsäußerung von Brian Davison verletzt, indem sie diesen für zwölf Stunden von ihrer Facebook-Seite ausgeschlossen hatte. Davison hatte dort Schulvorstände und deren Angehörige der Korruption und Interessenskonflikten beschuldigt. Die Richter wiesen Randalls Argumentation zurück, es handele sich um eine private Seite. Es gehe hier um den Kern des Schutzes, der durch den 1. Zusatzartikel zur Verfassung gewährt werde. Darin wird unter anderem die Rede- und Pressefreiheit garantiert.



Die Vorinstanzen hatten sich darüber gestritten, ob die Social Media-Seiten von Politikern öffentliche Foren sind. Der Fall Davison ist nun der erste seiner Art auf Bundesberufungsebene. Andere Gerichte könnten ihn künftig als Präzedenzfall anführen.



Die Entscheidung könnte somit auch US-Präsident Trump betreffen. Dieser geht derzeit vor dem Bundesberufungsgericht in New York gegen ein Urteil vor, wonach er Twitter-Kritiker nicht von seinem privaten Konto blockieren dürfe.