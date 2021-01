Der Verbraucherzentrale Bundesverband hat die Anbieter der neuen Social-Media-App Clubhouse wegen gravierender rechtlicher Mängel abgemahnt.

In einem Schreiben an die Alpha Exploration Co. in Oakland im US-Bundesstaat Kalifornien bemängelte der Verbandsvorsitzende Müller, dass der Dienst in Deutschland ohne das erforderliche Impressum betrieben werde. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Datenschutz-Hinweise lägen nicht wie vorgeschrieben auf Deutsch vor. Auch der Datenschutz sei zu bemängeln, hieß es in der Abmahnung weiter. So reklamiere der Clubhouse-Betreiber das Recht für sich, die Kontakte aus den Adressbüchern der Anwender umfassend zu nutzen und beispielsweise mit Werbung zu behelligen. Damit verstoße Clubhouse gegen die Europäische Datenschutz-Grundverordnung.



Die bislang nur auf Apple-Geräten verfügbare App ermöglicht Gespräche mit anderen Internetnutzern in virtuellen Räumen.

