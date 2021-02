Unternehmen werden künftig stärker dafür in die Verantwortung genommen, wie ihre Waren bei ausländischen Lieferanten produziert werden. Nach einem langen Streit über die Ausgestaltung hat sich die Bundesregierung auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Ziel ist es, Kinderarbeit, miserable Arbeitsbedingungen und Umweltzerstörung zurückzudrängen.

Arbeitsminister Heil, Wirtschaftsminister Altmaier und Entwicklungsminister Müller gaben die Einigung bekannt. Heil sprach von einer "historischen Einigung" und sagte, das Gesetz werde das bislang stärkste in Europa. Es werde vielen Menschen in den Lieferländern mehr Rechte geben.



Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden und ab dem Jahr 2023 gelten. Es verpflichtet deutsche Unternehmen, bei ihren ausländischen Lieferanten die Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards sicherzustellen. Verantwortlich werden die Firmen zunächst für ihre direkten Zulieferer. Bei mittelbaren Zulieferern - wenn es also noch einen oder mehrere Zwischenhändler gibt - müssen die deutschen Unternehmen nur tätig werden, wenn sie Hinweise auf Menschenrechtsverletzungen erhalten.

Ausschluss von öffentlichen Aufträgen möglich

Das Bundesamt für Ausfuhrkontrolle kann bei Verstößen Zwangs- und Bußgelder verhängen. In schweren Fällen sollen Unternehmen für drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden können.



Nichtregierungsorganisationen und Gewerkschaften erhalten zudem die Möglichkeit, Betroffene vor deutschen Gerichten zu vertreten. Das Gesetz soll ab 2023 zunächst nur für Unternehmen mit mehr als 3.000 Mitarbeitern gelten, ein Jahr später dann auch für solche ab 1.000 Beschäftigten.

Arbeit "unter sklavenartigen Bedingungen"

Freiwillige Selbstverpflichtungen hatten zuvor aus Sicht der Bundesregierung nicht zum Erfolg geführt. Entwicklungsminister Müller erklärte deshalb bereits im vergangenen Jahr: "Unsere Jeans werden in Bangladesch produziert, unsere Turnschuhe und vieles mehr. Aber dort werden sie von Menschen produziert, die unter sklavenähnlichen Bedingungen arbeiten müssen. Es ist unerträglich, dass wir, die reichen Industriestaaten, solche Zustände dulden und erlauben in unserem globalen Lieferketten."



In der Regierung hatte das Thema monatelang für Streit gesorgt. Während das Arbeitsministerium gemeinsam mit dem Entwicklungsministerium schon im Sommer vergangenen Jahres Eckpunkte erarbeitet hatte, stellte sich das Wirtschaftsministerium lange quer und warnte vor zu viel Bürokratie für Unternehmen.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.