Die Streamingplattform Twitch hat den Account des Wahlkampfteams von US-Präsident Trump vorübergehend gesperrt. Grund dafür seien Hassinhalte und der Verstoß gegen die Richtlinien der Plattform.

Das berichteten mehrere amerikanische Medien unter Berufung auf eine Sprecherin des Anbieters. Konkret gehe es um zwei Videos von Trumps Wahlkampfveranstaltungen, in denen er unter anderem Mexikaner als Vergewaltiger und Kriminelle bezeichnet habe.



In den vergangenen Wochen sind soziale Netzwerke mehrfach gegen Trump-Inhalte vorgegangen. So versah Twitter mehrere Postings des Präsidenten mit Warnhinweisen. Facebook war dafür kritisiert worden, nicht gegen umstrittene Trump-Postings vorzugehen.



Auf Twitch, das zum Amazon-Konzern gehört, werden in der Regel Videospiele gestreamt. Die Plattform verzeichnete in den letzten Monaten im Schnitt über zwei Millionen Zuschauer pro Tag.

Youtube und Reddit sperren zahlreiche rechte Kanäle

Auch Youtube und Reddit sperrten zahlreiche Nutzer-Konten und Kanäle wegen der Verbreitung von Hassbotschaften. "Wir haben strenge Richtlinien, die Hassreden verbieten", sagte ein Youtube-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. Die Video-Plattform Youtube hatte sechs rechtsextreme Kanäle wegen rassistischen Inhalten abgeschaltet. Von der Sperrung bei Youtube betroffen waren unter anderem Konten der bekannten Rechtsextremen David Duke, Stefan Molyneux und Richard Spencer. Ein Youtube-Sprecher erklärte, auf den Kanälen sei entgegen der Plattform-Regeln unter anderem verbreitet worden, dass bestimmte Menschen anderen naturgemäß unterlegen seien. Jeder Kanal, der wiederholt gegen die Richtlinien verstoße, werde gelöscht. Seit die Plattform, die zu Google gehört, vor mehr als einem Jahr ihre Richtlinien zu rassistischen Inhalten aktualisiert hat, seien fünf Mal so viele Videos entfernt worden. Mehr als 25.000 Kanäle seien seitdem wegen Verstößen gegen das Verbot von Hassreden geschlossen worden.



Kurz zuvor hatte die Online-Plattform Reddit rund 2.000 Foren, sogenannte Subreddits, gelöscht. Darunter befand sich die Gruppe "r/The_Donald", ein bekanntes Forum von Trump-Unterstützern. Reddit teilte mit, die Gruppe habe konsequent mehr regelwidrige Inhalte gepostet als der Durchschnitt.



In den vergangenen Wochen haben wiederholt Posts von Trump für Wirbel gesorgt. Twitter verbarg zuletzt manche Tweets des Rechtspopulisten hinter einem Warnhinweis wegen "Gewaltverherrlichung" oder "missbräuchlichem Verhalten". Twitter unterzog Äußerungen des Präsidenten zudem einem Faktencheck. Vergangene Woche reagierte auch Facebook nach anhaltender Kritik und kündigte an, künftig restriktiver mit diskriminierenden Inhalten umzugehen.