Der bulgarische Buchautor und Politologe Ivan Krastev kann nach eigener Aussage die deutsche Debatte über Ausbeutung und schlechte Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie nicht nachvollziehen.

Er sagte dem "Tagesspiegel am Sonntag", wenn man an die niedrigen Löhne in seinem Land denke, bedeute ein Arbeitsplatz in Westeuropa "für unsere Arbeiter einen sozialen Aufstieg".



In bulgarischen Medien habe er auch keinen Ärger über die Vorkommnisse in den Fleischfabriken wahrgenommen, ergänzte der Leiter des "Centre for Liberal Strategies". Europa habe aber in der Krise gelernt, wie sehr manche Wirtschaftszweige in Westeuropa und Deutschland abhängig seien von Arbeitern aus Ost- und Südosteuropa.

Nordrhein-Westfalens Arbeitsminister Laumann kritisiert Arbeits- und Wohnbedingungen

Unter anderem die EU-Kommission dringt auf bessere Arbeitsbedingungen in der Fleischindustrie. Der nordrhein-westfälische Arbeitsminister Laumann (CDU) kritisierte am Samstag erneut die Arbeits- und Wohnbedingungen der überwiegend aus Bulgarien und Rumänien stammenden Arbeiter in den Fleischfabriken des Landes.



Bei einem Besuch einer vom Kreis Warendorf eingerichteten Corona-Teststelle in Oelde sagte der CDU-Politiker, die Werkverträge seien ihm schon lange ein Dorn im Auge. Weil es sich bei den Unterkünften nicht um Werkswohnungen handele, habe der Arbeitsschutz dort keine Handhabe für Kontrollen. Bislang seien alle Initiativen zum Verbot von Werkverträgen am Widerstand der Fleischindustrie und ihrer Lobby gescheitert, selbst von seiner eigenen Partei sei er immer wieder ausgebremst worden.



Laumanns Ministerium teilte zudem mit, die Fleischindustrie in Nordrhein-Westfalen müsse ihre Beschäftigten künftig mindestens zwei Mal pro Woche auf das Coronavirus testen lassen.

Ausländische Beschäftigte verdienen weniger

Vollzeitbeschäftigte in Schlachtbetrieben aus dem östlichen Mitteleuropa und Südosteuropa verdienen nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) im Vergleich zu ihren deutschen Kollegen mehrere hundert Euro weniger im Monat. Das mittlere Einkommen bei den Deutschen lag der BA zufolge Ende 2018 bei rund 2.300 Euro brutto im Monat, bei den rumänischen Beschäftigten bei 1.800, bei Bulgaren bei 1.700 und bei Polen bei 1.900 und bei Ungarn und bei knapp 2.000 Euro.