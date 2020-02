Deutschland gibt gemessen an der Wirtschaftsleistung weniger Geld für die Altenpflege aus als die skandinavischen Länder oder die Benelux-Staaten.

Das ergibt sich aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Linken-Fraktion, über die das Redaktionsnetzwerk Deutschland berichtet. Demnach wurden in Deutschland zuletzt 1,5 Prozent des Bruttoinlandsproduktes für die Langzeitpflege aufgewendet. In Norwegen und Schweden waren es demnach 2,7 Prozent, in den Niederlanden 2,5. Auch in Dänemark, Finnland, Belgien und der Schweiz wurde im Verhältnis zur Wirtschaftsleistung mehr Geld für die Pflege aufgewendet als in Deutschland.



Um zur Spitzengruppe aufzuschließen, müssten die öffentlichen Pflegeausgaben in Deutschland um rund 30 Milliarden Euro pro Jahr steigen, hieß es. Die Linke fordert eine Vollversicherung für die Pflege, die auch die Privatversicherten und die Beamten einschließt. Gesundheitsminister Spahn will bis Mitte des Jahres eine Finanzreform der Pflegeversicherung vorlegen.