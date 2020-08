Bundeskanzlerin Merkel hat zu einem besseren Schutz für humanitäre Helfer aufgerufen.

Leider müsse man immer wieder erleben, dass sie gezielt angegriffen und an ihrer wichtigen Arbeit gehindert würden, sagte Merkel in ihrem Video-Podcast vor dem Welttag der humanitären Hilfe am 19. August. Den Helfenden müsse der Schutz zukommen, der ihnen nach den Normen des Völkerrechts zustehe. Die Explosion in Beirut habe in furchtbarer Weise vor Augen geführt, wie schnell eine Notlage entstehen könne, betonte Merkel.