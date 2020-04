Die SPD wirft der Union vor, die Behandlung der Grundrente im Bundestag zu verzögern.

Der Fraktionsvorsitzende Mützenich sagte in Berlin, man bedauere es sehr, dass es in dieser Sitzung noch nicht zur ersten Lesung komme. Das Kabinett habe den Gesetzentwurf einmütig beschlossen, die Union sei aber nicht bereit gewesen, ihn auf die Tagesordnung des Parlaments zu nehmen. Dies sei ein schlechtes Zeichen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die für kleines Einkommen auch in systemrelevanten Berufen gearbeitet hätten, betonte Mützenich.



Die Grundrente soll zum 1. Januar 2021 eingeführt werden. Falls die Umsetzung zu diesem Termin nicht funktioniert, kann sie nach Aussage von Arbeitsminister Heil rückwirkend ausgezahlt werden. Die Rentenversicherung Baden-Württemberg geht davon aus, dass sie frühestens Ende Juli 2021 die ersten Bescheide ausstellen kann. Vorgesehen ist, niedrige Renten von rund 1,3 Millionen Menschen aufzustocken. Voraussetzung sind mindestens 33 Jahre an Beitragszeiten aus Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflege.