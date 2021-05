Bei ihrem Sozialgipfel in Porto haben sich die EU-Staaten zu einem fairen und gerechten Wirtschaftsaufschwung nach der Corona-Krise bekannt.

In einer Erklärung verpflichteten sie sich gemeinsam mit Vertretern von Gewerkschaften und Arbeitgebern auf konkrete Ziele, um die soziale Lage aller bis 2030 spürbar zu verbessern. Geplant sind demnach unter anderem eine Erhöhung der Beschäftigungsquote, mehr Fortbildungskurse sowie eine Reduzierung von Armut und sozialer Ausgrenzung.



Polen und Ungarn verhinderten in der Erklärung offenbar das Wort "Geschlechtergleichheit". Beide Länder hätten sich gegen den Begriff gestemmt, weil dieser "Raum für LGBT-Rechte schaffe", sagte ein EU-Diplomat der Nachrichtenagentur AFP. Außerdem sehen Polen und Ungarn das "Gefüge ihrer christlichen Gesellschaften" in Gefahr, hieß es. Der Streit hätte die EU-Botschafter über Tage beschäftigt. In der aktuellen Erklärung sei nur noch von "Frauen und Männern" die Rede, was mögliche Verweise auf LGBT verhindere. Das englische Kürzel LGBT steht für lesbisch, schwul, bisexuell und transgender.

Diese Nachricht wurde am 08.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.