Parlamentswahl in Portugal Sozialisten erringen absolute Mehrheit

In Portugal haben die regierenden Sozialisten von Ministerpräsident Costa die vorgezogene Parlamentswahl gewonnen. Seine Partei konnte sich mindestens 117 der insgesamt 230 Sitze sichern. In einer ersten Reaktion zeigte er sich bescheiden und deutete den Wunsch nach weiterer parlamentarischer Kooperation an.

31.01.2022