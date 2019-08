Die Europäische Handelskammer in China beklagt mangelnde Informationen über das künftige Sozialkreditsystem für ausländische Unternehmen in dem Land.

"Im Grunde genommen sind alle Firmen blind", sagte der Präsident der Handelskammer, Jörg Wuttke in einem Beitrag des ARD-Korrespondenten Axel Dorloff (Audio-Link). Es sei unglaublich, wenn man bedenke, welchen Einfluss die Maßnahme auf das operative Geschäft haben werde.

"Wir haben noch genug Vorlaufzeit"

Wuttke zeigte sich zugleich zuversichtlich, dass die Regierung in Peking bis zur Umsetzung des Sozialkreditsystems Ende kommenden Jahres doch noch die gewünschte Transparenz schafft. "Wir haben noch genug Vorlaufzeit", meinte er. Was die Einzelheiten angeht, befürchtet der Handelskammer-Präsident allerdings viele "Fallstricke".



Die chinesische Regierung will für jedes Unternehmen einen Datensatz anlegen, in dem alle Informationen über die Firma gespeichert und bewertet werden. Das Resultat entspricht praktisch einer Schulnote, von der dann zum Beispiel abhängt, welche Chancen das Unternehmen bei der Vergabe von Aufträgen hat oder welche Zinssätze es bei der Bank bekommt. Ein solches Punktesystem gibt es in China auch schon für Privatpersonen.