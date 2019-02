Nur etwas mehr als ein Drittel aller Kinder weltweit profitiert nach Angaben der Vereinten Nationen von Sozialleistungen.

Die Unterstützung falle auf den verschiedenen Kontinenten sehr unterschiedlich aus, heißt es in einem gemeinsamen Bericht des Kinderhilfswerks Unicef und der Internationalen Arbeitsorganisation ILO. Sehr hoch sei die Quote in Europa, vergleichsweise schlecht in der Region Asien-Pazifik und besonders niedrig in Afrika. Unicef und ILO riefen dazu auf, vermehrt flächendeckende Sozialhilfen einzuführen.



Weiter hieß es, rund 385 Millionen aller Kinder und Jugendlichen weltweit lebten in extremer Armut. Das sei etwa ein Fünftel aller Menschen bis 17 Jahre. Laut Unicef bedeutet extreme Armut, dass ein Mensch pro Tag umgerechnet nicht mehr als 1,66 Euro zur Verfügung hat.