Das von Bayern geplante Familiengeld muss nach Auffassung des Bundesarbeitsministeriums als Sozialleistung verrechnet werden.

Ein Sprecher sagte in Berlin, das Familiengeld werde pauschal gezahlt und sei daher nach geltendem Recht als Einkommen etwa auf Hartz-IV-Bezüge anzurechnen. Man werde das Gespräch mit der Landesregierung in München suchen und wolle vermeiden, dass Menschen nachträglich Rückzahlungen leisten müssten oder man sich vor Gericht wiedersehe.



In Bayern sollen Eltern von Kindern im Alter von bis zu zwei Jahren monatlich 250 Euro pro Kind erhalten, ab dem dritten Kind 300 Euro. Das Geld soll unabhängig von Einkommen oder Erwerbstätigkeit ab Mitte Oktober gezahlt werden. Die Opposition spricht von einem Geschenk kurz vor der Landtagswahl. Sollte die Zahlung auf die Sozialleistungen angerechnet werden, dürften am Ende nur Bessergestellte profitieren.



Bayern hatte angekündigt, die Rechtsauffassung des Bundes zu ignorieren und das Geld auf jeden Fall auszuzahlen.